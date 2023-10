Enemy 585 est un jeu de plateforme créé par Nitrome. Dans ce jeu, vous devez sauver l'homme de main de sa boucle IA en utilisant les éléments de base des jeux de plateforme. Contrôlez un groupe de blocs changeant de forme nommé Turner, dont le but est d'essayer d'amener l'ennemi 585 au drapeau de but. Appuyez sur la barre d'espace pour tourner de 90 degrés sur le côté. Allez-y et partagez Enemy 585 avec vos amis. Profitez de ce classique Flash sur ordinateur et mobile sur Poki!Move - WASD ou touches fléchéesTournez - Barre d'espaceEnemy 585 a été créé par Nitrome en tant que jeu flash, puis émulé en HTML5 par AwayFL. Jouez aux autres jeux flash de Nitrome sur Poki : Swindler 2, Avalanche, Final Ninja, Final Ninja Zero, Silly Sausage, Swindler, Coil, Cold Storage, Twin Shot 2, Bad Ice-Cream, Bad Ice-Cream 2, Bad Ice-Cream 3 , Chaos des cavernes, Mutinerie, Skywire, Twin Shot, Sujet de test vert et Sujet de test bleu

