Dual Cat est un jeu de plateforme et de réflexion dans lequel vous incarnez un chat qui cherche son compagnon félin dans un laboratoire mystérieux plein d'obstacles. Après avoir été kidnappé par une bande de robots mystérieux, vous devez utiliser vos nouveaux pouvoirs pour rester en vie et échapper à l'installation dangereuse pleine de robots et de machines essayant de vous enfermer. Afin de terminer un niveau, vous devez collecter les étoiles puis ramasser le poisson. Vous avez le pouvoir de faire le mort de manière très efficace. Utilisez ce pouvoir pour être temporairement invincible chaque fois que vous vous trouvez dans une situation périlleuse : les ennemis attaquants vous traverseront comme si vous étiez un fantôme. Mais il y a un hic : vous ne pouvez pas bouger lorsque vous faites le mort. Assurez-vous donc de désactiver ce pouvoir dès que le danger est passé, et passez vite à autre chose. Assurez-vous également d'explorer tous les coins et recoins et de collecter les trois étoiles dans chaque niveau pour débloquer le boîtier spécial. Pouvez-vous terminer chaque niveau dans Dual Cat ? Déplacer - A/D ou touches fléchées gauche/droite Utiliser/Désactiver l'alimentation - FRestart - RDual Cat a été créé par Seal Unicorn Games. Il s'agit de leur premier jeu sur Poki ! Vous pouvez jouer à Dual Cat gratuitement sur Poki. Dual Cat peut être joué sur votre ordinateur et sur vos appareils mobiles comme les téléphones et les tablettes.

Site Web : poki.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Dual Cat. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.