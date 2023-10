Fireboy and Watergirl 5

Résolvez des énigmes à double plateforme et récupérez une cache de pierres précieuses dans Fireboy et Watergirl 5 ! Maniez l'eau et les flammes pour protéger vos personnages du danger. Vous pouvez activer des plates-formes cachées et ouvrir des passages secrets tout en explorant chaque niveau. Attention au mélange des éléments !

Site Web : poki.com

