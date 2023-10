Frayez-vous un chemin à travers plus de 7 000 niveaux amusants avec de nouvelles aventures à chaque tour ! Résolvez des énigmes difficiles pour vous rapprocher toujours plus du mont Boom et découvrir les secrets qui s'y cachent. Vivez des jeux de match 3 comme jamais auparavant : tracez des lignes sur les objets correspondants pour créer d'énormes combos et débloquer des tonnes de récompenses amusantes ! Collectionnez plus de 50 personnages mignons, tous dotés de leurs propres pouvoirs spéciaux ! Faites évoluer vos personnages à mesure que vous progressez dans chaque défi. Constituez une équipe d'adorables créatures et parcourez des énigmes amusantes en découvrant le monde magique de Minutia ! Des histoires incroyables et des aventures amusantes vous attendent dans le délicieux et original jeu BEST FIENDS !

