Fireboy and Watergirl est un jeu en ligne dans lequel vous incarnez deux personnages en mode équipe et devez vous échapper d'un temple mystérieux. Dans cette première version "Forest Temple", vous devez échapper à des niveaux forestiers dangereux. Il faut éviter de mélanger les éléments entre eux et rester à l'écart de la boue verte. Utilisez le travail d'équipe pour guider chaque personnage à travers chaque niveau. Appuyez sur les leviers, activez les interrupteurs et travaillez ensemble pour avancer ! Les séries Fireboy et Watergirl incluent : Fireboy et Watergirl 2 (Le Temple de la Lumière), Fireboy et Watergirl 3 (Le Temple de Glace), Fireboy et Watergirl 4 (Le Temple de Cristal) et Fireboy. et Watergirl 5 (Éléments).

