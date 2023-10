Temple Run 2 : Jungle Fall est un jeu de course sans fin développé par Imangi. Échappez aux dangereux singes démoniaques et évitez tous les obstacles et pièges qui se trouvent en cours de route. Traversez la magnifique forêt orange, évitez les pièges, évitez les ennemis dynamiques comme les pièges à mouches de Vénus et aidez ce chasseur de trésor intrépide à s'échapper avec l'idole d'or. Mais dépêchez-vous ! Les monstres singes maléfiques vous poursuivent toujours ! La carte Jungle Fall ajoute du dynamisme à l'expérience classique de Temple Run 2. Êtes-vous prêt pour une aventure passionnante à la fois familière et nouvelle ? Profitez de la saison d'automne avec une toute nouvelle carte dont vous tomberez amoureux ! Temple Run 2 : Jungle Fall est une nouvelle carte dans le deuxième volet du méga-hit Temple Run. Il a été créé par Imangi. Jouez à leurs légendaires jeux de course sans fin Temple Run 2, Temple Run 2 : Frozen Shadows et Temple Run 2 : Holi Festival sur Poki ! Collectez des pièces gratuites, sautez une seconde avant de vous approcher des bords, améliorez les statistiques de votre personnage, chronométrez vos sauts sautez deux fois les obstacles et assurez-vous d'atteindre les objectifs de l'étape. Vous pouvez jouer à Temple Run 2: Jungle Fall sur votre navigateur sans installer ni télécharger gratuitement sur Poki.No. Comme le jeu est un jeu de course sans fin, il n’y a pas de fin au temple ; le joueur joue jusqu'à ce que le personnage entre en collision avec un grand obstacle, tombe dans l'eau ou soit rattrapé par les singes démons. Vous avez besoin d'une connexion Internet pour jouer à Temple Run 2 : Jungle Fall sur Poki. Les singes démoniaques maléfiques (ou singe diable) sont les principaux antagonistes de Temple Run et de sa suite, Temple Run 2. Ils poursuivent le joueur dans leur quête pour récupérer l'idole dorée. Collectez des pièces et remplissez la jauge de puissance dans Temple Run 2: Jungle Fall pour débloquer une augmentation temporaire de vitesse et d'invincibilité. Ouvrez « Capacités » et appuyez sur un pouvoir que vous souhaitez améliorer, tel que la durée du bouclier, l'aimant de pièce et la distance de boost.

