Squish Run est un jeu de plateforme d'arcade dans lequel vous laissez vos poings puissants briser les obstacles sur votre chemin et éviter la machine à squish imminente. Votre objectif est de tout détruire sur votre passage, qu'il s'agisse d'un monstre ou d'un mur de briques, afin d'échapper au terrible destin spongieux. Jouez seul ou en coopération localement avec un ami pour vivre ce frisson rapide. Collectez des pièces et dépensez-les pour débloquer de nouveaux personnages sympas et colorés. Pouvez-vous terminer chaque niveau dans Squish Run ? Déplacer - Touches fléchées gauche/droite Saut - Touche fléchée vers le haut Punch - M ou Barre d'espace Squish Run a été créé par Brad Erkkila. Jouez à leurs autres jeux de réflexion décontractés et divertissants sur Poki : Space Thing, Squish Machine, Castle Pals et Flipchamps Dual Strike. Vous pouvez jouer à Squish Run gratuitement sur Poki. Squish Run peut être joué sur votre ordinateur et vos appareils mobiles comme les téléphones et les tablettes.

Site Web : poki.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Squish Run. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.