Run 3 est un jeu de course sans fin dans lequel vous devez diriger votre petit extraterrestre dans l'espace. Run 3 a été créé par Joseph Cloutier et est le troisième volet de la série de jeux Run. Run 3 est désormais disponible en HTML5, vous pouvez donc jouer sans le support de Flash. Vous pouvez jouer gratuitement au jeu en ligne sur votre PC. Votre mission est simple : courir le plus loin possible et ne pas tomber ! Évitez les chutes de tuiles, de trous, de pièges et bien plus encore lorsque vous passez d'un niveau à l'autre. Si vous heurtez les murs, l'écran pivotera. Ce jeu d'action intense et de course sans fin vous envoie dans un voyage terrifiant à travers une zone hautement restreinte. Vous devez guider le petit extraterrestre gris alors qu'il traverse des territoires en constante évolution. Déplacez-vous le long de n'importe quel mur pour trouver l'itinéraire le plus sûr et découvrez combien de temps vous pouvez survivre ! Oui, le jeu Run 3 original peut être joué sur Poki sans Flash. Il n'y a donc pas besoin de flash pour jouer sur PC, téléphone portable et tablette ! Run 3 est créé par Joseph Cloutier, basé aux USA. Il est également le créateur de run et run-2. Run 3 fait partie des jeux les plus populaires sur Poki, avec d'autres classiques du Web comme Happy Wheels.

Site Web : poki.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Run 3. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.