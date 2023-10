Dodge Blast est un jeu d'arcade développé par BUN GUN. Dans ce jeu, vous pouvez choisir votre vaisseau spatial préféré, vous frayer un chemin à travers des groupes de créatures extraterrestres étranges, collecter des améliorations d'armes et affronter des boss intergalactiques. Dodge Blast est dans la même veine que les classiques comme Space Invaders, mais il va encore plus loin en vous permettant d'augmenter votre score avec des combos, des attaques en chaîne et des pouvoirs spéciaux ! Êtes-vous prêt pour cette passionnante aventure galactique sans fin ? Déplacer - A/D ou touches fléchées gauche/droite Tirer - Barre d'espace Attaque spéciale - (Maintenir enfoncée) Barre d'espace Dodge Blast est créé par BUN GUN. Jouez à leur autre jeu d'arcade occasionnel sur Poki : Hoppenhelm

Site Web : poki.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Dodge Blast. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.