Cat Room Blast est un jeu de réflexion décontracté créé par Volkan Turan. Aidez notre adorable chat à réparer son appartement en résolvant diverses énigmes avec des animations satisfaisantes. Vous pouvez commencer par appliquer de nouveaux papiers peints et carrelages, bientôt vous achèterez de nouveaux meubles et même installerez de nouveaux sols dans l'appartement ! Mélangeant intelligemment le genre de la décoration intérieure avec les jeux de réflexion, Cat Room Blast est une version rafraîchissante de l'expérience classique de match-3. Allez-y et essayez-le vous-même, nous vous promettons que vous vous amuserez dans la chambre de ce chat. Utilisez le bouton gauche de votre souris ou votre doigt pour choisir une tuile de puzzle. Cat Room Blast est créé par Volkan Turan. C'est leur premier jeu sur Poki !

Site Web : poki.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Cat Room Blast. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.