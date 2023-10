Puffy Cat 2 est la suite du jeu de puzzle 2D créé par Indiesoft. Votre ami chat préféré est de retour ! Cette fois dans un tout nouveau style égyptien. Faites éclater tous les ballons d'un niveau en supprimant les plates-formes, mais assurez-vous de bien chronométrer. Il existe une nouvelle boutique géniale dans laquelle vous pouvez débloquer des options de personnalisation pour votre chat. Et oui, vous pouvez caresser le chat ! Trouvez le sarcophage porte-bonheur ou les tombeaux secrets pour plus d'objets à débloquer. Vous disposez même de grands pouvoirs d’invocation. Si vous êtes coincé, laissez les coccinelles faire le travail. Pouvez-vous terminer chaque niveau ? Supprimez l'obstacle - Appuyez avec votre doigt ou cliquez avec le bouton gauche de la souris. Puffy Cat 2 est créé par Indiesoft, une société de développement de jeux basée en Biélorussie. C'est leur troisième jeu sur Poki après Puffy Cat et Mahjong Cards !

Site Web : poki.com

