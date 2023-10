Puffy Cat est un jeu de réflexion 2D créé par Indiesoft. Aidez votre ami chat à collecter tous les ballons d'un niveau en retirant la plate-forme juste au bon moment et en laissant la physique s'occuper du reste. Résolvez les niveaux méticuleusement conçus en quelques clics et regardez votre adorable chat rebondir sur les rebords et ramasser des ballons. Avec des animations satisfaisantes et un style artistique mignon qui invite tous les types de joueurs, Puffy Cat vous invitera à revenir jusqu'à ce que vous ayez terminé tous les niveaux. Supprimez l'obstacle - Appuyez avec votre doigt ou cliquez avec le bouton gauche de la sourisPuffy Cat est créé par Indiesoft, une société de développement de jeux basée en Biélorussie. C'est leur premier jeu sur Poki !

Site Web : poki.com

