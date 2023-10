A Cat Story est un jeu d'infiltration créé par Cute Army. Incarnez Kim qui a pour mission de sauver les mignonnes de la maison. Ouvrez les tiroirs et les placards lumineux pour trouver vos adorables petits gars et demandez-leur de vous suivre jusqu'à la sécurité de votre chambre. Si vous voyez du rouge, courez le plus vite possible dans la direction opposée ! Vous pouvez débloquer des compétences et des améliorations et devenir le meilleur pour sauver les petits animaux. Allez-y et essayez A Cat Story. Assurez-vous de ne laisser aucun ami derrière vous ! Déplacez-vous - WASD ou touches fléchées Tirez - Maj gauche (déverrouillez en premier) Smoke Bomb - Q ou X (déverrouillez en premier) Pause - PA Cat Story est créé par Cute Army. C'est leur premier jeu sur Poki !

Site Web : poki.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à A Cat Story. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.