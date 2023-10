Kitty Cats est un jeu d'animaux dans lequel vous jouez avec des chats mignons. Les chats minous ont besoin de votre amour ! Jouez, caressez-les et habillez-les ! Choisissez votre chat préféré. Nourrissez-le, habillez-le ou jouez simplement avec des jouets comme une pelote de laine, une souris ou le favori de tous les chats : la boîte en carton !CARACTÉRISTIQUES • Amusant, mignon, câlin et surprenant ! • Apprenez les choses dont les chats ont besoin. • 5 jouets avec lesquels jouer ! • Beaucoup de tenues, chapeaux et cols différents ! • 6 chats différents à choisir. • Des friandises pour chatons pour récompenser votre chat. • Environnements Cuisine, Salon et dressing ! • Prenez un joli instantané.Curseur de la souris pour effectuer des actionsKitty Cats est créé par XFormGames.

Site Web : poki.com

