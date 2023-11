King of Mahjong est un jeu de réflexion qui propulse l'expérience classique du Mahjong à un tout autre niveau. Votre objectif est de relier deux tuiles identiques en utilisant trois lignes droites ou moins. Cette fois, vous profiterez d'une aventure de Mahjong améliorée avec une grande variété de magnifiques tuiles, notamment des papillons, des pierres précieuses, des fruits et d'adorables animaux ! Mais ce n'est pas tout : ce jeu propose plusieurs modes stimulants pour tester vos compétences en résolution d'énigmes. Débloquez le mode Marathon pour jouer sans fin, affrontez d'autres joueurs en mode PVP ou profitez de quelque chose de nouveau chaque jour en mode Calendrier ! Pour obtenir un score élevé, essayez de faire correspondre des tuiles plus éloignées les unes des autres pour gagner plus d'étoiles. Amusez-vous dans King of Mahjong !

Site Web : poki.com

