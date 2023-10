Sweet World est un jeu d'association créé par TapLabGames. Préparez-vous pour un doux voyage qui se déroule dans un pays de bonbons magique ! Trouvez deux bonbons identiques qui peuvent être reliés par trois lignes droites ou moins. Les tuiles de connexion ouvrent de nouvelles options pour effacer davantage le niveau. De nombreuses énigmes passionnantes et stimulantes vous attendent dans Sweet World. Assurez-vous de partager le jeu avec vos amis et de comparer vos meilleurs scores ! Cliquez ou appuyez sur un objet pour le sélectionner/le prendre. Si l'objet est mobile, maintenez enfoncé et faites glisser votre souris ou votre doigt. Sweet World a été créé par TapLabGames. C'est leur premier jeu sur Poki !

Site Web : poki.com

