Commencez à jouer à Candy Crush Saga dès aujourd'hui, un jeu de réflexion légendaire apprécié par des millions de joueurs à travers le monde. Avec plus d'un billion de niveaux joués, ce joli jeu de puzzle match 3 est l'un des jeux mobiles les plus populaires de tous les temps ! Échangez et associez des bonbons dans cette savoureuse aventure de puzzle pour passer au niveau suivant et ressentir ce doux sentiment de victoire ! Résolvez des énigmes avec une réflexion rapide et des mouvements intelligents, et soyez récompensé par de délicieuses cascades aux couleurs de l'arc-en-ciel et de savoureux combos de bonbons ! Planifiez vos mouvements en faisant correspondre 3 bonbons ou plus d'affilée, en utilisant judicieusement les boosters afin de surmonter ces énigmes supplémentaires ! Faites exploser le chocolat et collectez des bonbons sucrés à travers des milliers de niveaux, vous en aurez certainement envie !

Site Web : king.com

