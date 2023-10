Mika's Candy Adventure est un jeu de réflexion décontracté créé par Fumingo. Votre objectif est de déplacer les cupcakes et de les amener à leur bon emplacement. Une fois que tous les cupcakes seront à leur place, vous pourrez passer au niveau suivant. Vous pouvez utiliser le power-up d'annulation pour annuler vos mouvements, repenser et rejouer. C'est le jeu de puzzle le plus délicieux jamais créé. Pouvez-vous aider Mika à sauver tous les cupcakes ? Déplacer - WASD / Touches fléchées Zoom - Molette de la souris / Double balayageMika's Candy Adventure est créé par Fumingo, une société de développement de jeux basée en Argentine. Vous pouvez jouer gratuitement à leur autre jeu d'adresse Bonk Beach Ball sur Poki !

Site Web : poki.com

