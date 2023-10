Pop It vs Spinner est un jeu de réflexion relaxant créé par Adgard. Dans ce jeu, votre objectif est de supprimer tous les popits en faisant correspondre au moins 2 tuiles identiques à la fois. Essayez de calculer vos mouvements tôt pour créer des combinaisons en chaîne pour plus de points. Utilisez le mode spinner lorsqu'il ne reste plus de correspondances pour en générer de nouvelles et nettoyez tout le niveau ! Faites attention à toute la fenêtre de jeu pour trouver des pop supplémentaires ! Assurez-vous de partager le jeu avec vos amis et de passer le mot ! Pouvez-vous tous les faire apparaître ?Appuyez ou cliquez sur les popits qui ont des popits de couleur identique qui les touchent.Pop - Appuyez ou cliquez avec le bouton gauche de la sourisPop It vs Spinner est créé par Adgard. Jouez à leurs autres jeux addictifs sur Poki : Find The Candy, MadZOOng et Merge to Million

