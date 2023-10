Karakuri est un jeu de réflexion dans lequel vous essayez de vider une grille pleine de blocs de puzzle. Vous devez disposer les blocs colorés que vous voyez sur votre écran de manière séquentielle pour les effacer du tableau. Maintenez simplement et faites glisser la pièce de droite dans le plateau de jeu et assurez-vous que les mêmes couleurs se touchent toujours. Mettez un maximum de pièces de couleurs identiques les unes à côté des autres pour réaliser des combos et des combos en chaîne. Si vous aimez les jeux comme Tetris, vous apprécierez la touche amusante que Karakuri apporte au genre ! Pouvez-vous battre les meilleurs scores de vos amis à Karakuri ? Partagez le jeu avec eux pour le découvrir et maximiser le plaisir ! Maintenez et faites glisser la pièce de droite dans le plateau de jeu. Karakuri a été créé par Okashi Games. Jouez à leurs autres jeux sur Poki : MicroWars et Nano War. Vous pouvez jouer à Karakuri gratuitement sur Poki. Karakuri peut être joué sur votre ordinateur et sur vos appareils mobiles comme les téléphones et les tablettes.

Site Web : poki.com

