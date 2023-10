Ocean est un jeu de puzzle d'association développé par ANV Games. Les requins dans l'océan envahissent village après village, et la précieuse vie marine ne peut pas se défendre sans vos instructions claires. Ocean propose une version rafraîchissante du genre classique du match-trois en permettant des chaînes, des combos, des améliorations et des créatures marines à débloquer ! Êtes-vous prêt à parcourir les océans ? Cliquez (et maintenez) sur n'importe quel jeton, déplacez la souris sur un jeton adjacent de la même couleur, et ainsi de suite, en collectant de longues bandes de jetons de la même couleur. L'océan a été créé par Jeux ANV. Jouez gratuitement à leur autre jeu Laborer 2 sur Poki !

Site Web : poki.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Ocean. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.