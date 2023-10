Fluffy Mania est un jeu d'arcade décontracté créé par l'équipe Bekho. Dans ce jeu, votre objectif est de former des chaînes sur des animaux pelucheux sur l'écran. Plus vous pourrez maintenir la chaîne longtemps, plus vous gagnerez de points. En apportant une touche mignonne au genre d'association traditionnel, Fluffy Mania est le meilleur jeu pour se détendre et tuer le temps. Cliquez et faites glisser pour former des chaînes sur des animaux pelucheux de la même couleur. Plus la chaîne est longue, plus vous gagnez de points. Fluffy Mania est créé par l'équipe Bekho. Jouez à leurs autres jeux sur Poki : Bowling Stars, Bubble Shots, Free Kick Shooter, 9 Ball Pool et Golf Champions.

Site Web : poki.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Fluffy Mania. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.