Êtes-vous la prochaine star du golf ? Dans ce jeu de golf aventureux, vous sauterez, glisserez et nagerez pour avoir le bon angle pour vos tirs. Faites un trou d'un coup et faites éclater le ballon pour gagner une médaille d'or. Mais fais attention! Vous ne disposez que de trois clichés, alors dépensez-les judicieusement. Contrôles: Touches fléchées - Courir et sauter X - Angle et frappe la balle Touche Haut - Annuler les prises de vue À propos du créateur : Golf Zero est créé par Colin Lane Games, un studio individuel basé à Stockholm, en Suède. Les autres jeux de Colin Lane incluent les hits de b-ball Dunkers et dunkers-2, le lutteur amusant Wrassling, le jeu de tower defense multijoueur Fortz et le jeu de plateforme d'arcade Temple of Boom.

Site Web : poki.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Golf Zero. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.