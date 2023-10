Free Kick Shooter est un jeu de football dans lequel le joueur doit marquer autant de buts que possible. Montrez vos talents de footballeur et mettez-vous à l'épreuve dans ce jeu stimulant. Tirez autant de coups francs que possible avant la fin du temps imparti, obtenez des points en fonction de votre précision et battez votre propre record ! Oserez-vous montrer qui est le meilleur sur le terrain ? Utilisez votre souris pour faire glisser votre doigt vers l'avant et frapper le ballon. Après avoir donné le coup de pied, faites glisser votre doigt vers la gauche/droite pour contrôler la courbe du ballon. Free Kick Shooter est créé par l'équipe Bekho. Ils ont également fait des Champions de Golf !

Site Web : poki.com

