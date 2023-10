Éclatez les tuiles magiques dans Cute Puzzle Witch ! Ce jeu de réflexion vous met au défi de faire apparaître des tuiles comportant des chapeaux de sorcière, des arcs et des étoiles. Vous pouvez faire exploser des bombes pour nettoyer une vaste zone. Frappez le flocon de neige pour ralentir le temps et faire plus de mouvements !

Site Web : poki.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Cute Puzzle Witch. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.