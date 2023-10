Dudeball est un jeu dans lequel vous devez habilement vous frayer un chemin sur la glace flottante et atteindre le drapeau pour terminer le niveau. Pour commencer, réglez l'angle et la puissance du gros yéti qui va vous frapper, et commencez à voler. Vous pouvez utiliser votre parachute pour ralentir votre vol et atterrir en toute sécurité sur la glace. Le jeu introduit lentement plus d'obstacles comme les tortues et introduit des outils pour vous aider à atteindre votre objectif. Chaque niveau contient trois cours à compléter. Terminez les trois pour gagner trois étoiles ! Vous aurez besoin d'un certain nombre d'étoiles pour progresser dans les niveaux, alors assurez-vous d'essayer de toutes les terminer. En chemin, vous pouvez collecter des pièces. Vous pouvez les dépenser dans le menu pour acheter un parachute supplémentaire, une combinaison aérodynamique et bien plus encore ! Pouvez-vous terminer tous les niveaux de Dudeball ? Contrôles : Définir l'angle de prise de vue - A/D ou flèche gauche et droite ou clic droit de la souris. Frapper - W ou flèche vers le haut ou clic gauche de la souris. Parachute - W ou flèche vers le bas. À propos du créateur : Dudeball a été créé par Martijn Kunst. Il est connu pour Raft Wars, Raft Wars 2 et Raft Wars Multiplayer, tous jouables ici sur Poki !

Site Web : poki.com

