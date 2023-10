Vous pensez avoir ce qu'il faut pour faire un trou d'un coup ? Ce ne sera pas aussi facile que vous le pensez dans Cheap Golf, un jeu de puzzle de golf rétro avec des tonnes de niveaux à explorer. Susan, votre hôte de robot IA, vous fera passer de niveau en niveau à mesure que les énigmes deviennent de plus en plus difficiles ! Souris - Cliquez et faites glisser pour tirer Faites attention au par de chaque trou ! L'angle est tout ! Prenez le temps d'orienter vos tirs afin de terminer le niveau en aussi peu de « swings » que possible.Cheap Golf est créé par Pixeljam qui crée des jeux de style basse résolution depuis 2005. Ils sont également les créateurs du hit Dino Run.

Site Web : poki.com

