Papercraft Wars est un jeu d'arcade dans lequel vous devez courber et orienter votre tir pour vaincre l'ennemi avant qu'il ne vous batte ! Testez vos compétences de visée dans ce monde rempli de carton et de papier. Montez à bord, défiez vos amis en 1 contre 1 ou jouez en solo et voyez jusqu'où vous pouvez aller dans le mode sans fin ! Ces cibles ne sauront pas ce qui les a frappé. Cliquez et maintenez la touche A/le bouton gauche de la souris pour tirer. Pour le mode 2 joueurs, le joueur rouge doit appuyer sur la touche L ! Papercraft Wars est créé par AVIX Games. Découvrez leurs autres jeux sur Poki : , , , , , , , , , et

Site Web : poki.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Papercraft Wars. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.