Drive Mad est un jeu de voiture dans lequel vous conduisez sur une piste remplie d'obstacles. Votre objectif est d'atteindre la ligne d'arrivée en un seul morceau. Vous devez équilibrer votre vitesse pour que votre voiture ne se renverse pas. C'est plus difficile qu'il n'y paraît, car il existe de nombreuses cascades et obstacles passionnants et créatifs dont vous pourrez profiter. Avez-vous ce qu'il faut pour terminer chaque niveau dans Drive Mad ? Avancez - W, D, X, flèche vers le haut, flèche droite, clic de souris. Dirigez-vous vers l'arrière - S, A, Z, flèche vers le bas, flèche gauche. Drive Mad est créé par Martin Magni. . Jouez à leurs autres jeux d'arcade sur Poki : Speed ​​King. Vous pouvez jouer à Drive Mad gratuitement sur Poki. Drive Mad peut être joué sur votre ordinateur et sur vos appareils mobiles comme les téléphones et les tablettes.

Site Web : poki.com

