Freeway Fury 3 est un jeu d'arcade d'action créé par Serius Games. Dans la troisième suite du passionnant classique du saut en voiture, faites des ravages sur l'autoroute à votre guise ! Conduisez vite, confondez le trafic venant en sens inverse, heurtez d'autres voitures et sautez entre les voitures pour collecter des points. Effectuez des cascades et des cascades en chaîne pour maximiser vos points. Si vous endommagez trop la voiture sur laquelle vous vous trouvez, vous pouvez perdre une vie et éventuellement la partie. C'est pourquoi vous devez changer souvent de voiture et être prudent dans cette jungle chaotique de béton. Allez-y et essayez ce jeu de voiture explosif et voyez jusqu'où pouvez-vous aller dans Freeway Fury 3 ! Dirigez - A/D ou touches fléchées Gauche/Droite Nitro - W ou Flèche Haut Montez sur le toit - S ou Flèche Bas Sautez sur un autre voiture - Touches fléchées A/D ou Gauche/Droite (sur le toit) Montez dans la nouvelle voiture - Touche fléchée S ou Bas (Après avoir sauté sur une autre voiture) Freeway Fury 3 est créé par Serius Games. Jouez à leurs autres jeux sur Poki : Freeway Fury, Freeway Fury 2, G-Switch, G-Switch 2 et G-Switch 3.

Site Web : poki.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Freeway Fury 3. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.