Electric Highway de Tasty Air Games est un jeu de course automobile passionnant dans lequel vous devrez esquiver les voitures et charger pour terminer chaque niveau ! Conduisez votre voiture sur l'autoroute électrique, en passant par les portes pour gagner l'immortalité. Éloignez ces satanés autres conducteurs de votre chemin, mais soyez prudent ! Vous n'êtes invincible que pour un certain temps ! Dans Electric Highway sur Poki, gagnez des pièces pour débloquer des voitures plus sophistiquées. Jusqu’où vos compétences en conduite électrique sur autoroute vous mèneront-elles ? Contrôles: Flèches gauche/droite – Dirigez-vous vers la gauche/droite À propos du créateur : Electric Highway est créé par Tasty Air Games, basé en République tchèque. Ils sont également les créateurs de Horror Nights Story.

Site Web : poki.com

