Freeway Fury est un jeu d'arcade de saut de voiture créé par Serius Games. Dans ce jeu plein d'action, vous êtes en plein milieu de Carmageddon. Conduisez vite et furieusement, confondez le trafic venant en sens inverse, heurtez d'autres voitures et sautez entre les voitures pour gagner des points. Vous pouvez former des chaînes pour réaliser des cascades avec style et maximiser vos points. Assurez-vous de ne pas trop endommager votre voiture, sinon vous mourrez dans l'explosion. Vous avez un nombre limité de vies, alors soyez prudent dans cette jungle de béton chaotique. Pouvez-vous terminer Freeway Fury en un temps record ? Diriger - A/D ou touches fléchées Gauche/Droite Nitro - Touche flèche W ou Haut Monter sur le toit - Touche flèche S ou Bas Monter sur une autre voiture - A/D ou touches fléchées Gauche/Droite (Pendant que sur le toit) Montez dans la nouvelle voiture - Touche fléchée S ou Bas (Après avoir sauté sur une autre voiture) Freeway Fury est créé par Serius Games. Jouez à leurs autres jeux sur Poki : G-Switch, G-Switch 2 et G-Switch 3.

Site Web : poki.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Freeway Fury. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.