Adventure Drivers est un jeu de course automobile dans lequel vous essayez de terminer premier parmi les autres coureurs. Êtes-vous prêt pour une aventure de conduite ? Montez à bord de votre voiture et courez à travers les tropiques pour terminer premier dans ce jeu de course féroce. Écrasez la concurrence pour gagner des trophées et récupérer des pièces et des points pour débloquer de nouvelles voitures et des améliorations. Partagez le jeu avec vos amis et jouez ensemble pour maximiser le plaisir !Flip - Touches fléchées A/D ou Gauche/DroiteLancer une arme - EnterUtiliser nitro - ShiftAdventure Drivers a été créé par Bikas. Jouez à leurs autres jeux sur Poki : shape-fold et Shape Fold NatureAdventure Drivers est jouable gratuitement à la fois sur votre ordinateur et sur votre téléphone mobile sur Poki : Adventure Drivers

Site Web : poki.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Adventure Drivers. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.