Merge Round Racers est un jeu de fusion de voitures créé par TinyDobbins, dans lequel l'utilisateur doit générer des pièces, acheter des voitures et les fusionner pour obtenir un véhicule encore meilleur. Préparez votre garage, achetez et collectionnez des voitures, et fusionnez-les deux par deux pour obtenir un nouveau modèle amélioré ! Vos voitures sont prêtes ? Déplacez-les sur la piste de course et recevez des pièces à chaque fois qu'ils franchissent la ligne d'arrivée. Obtenez les véhicules les plus étonnants et découvrez jusqu'à quel niveau vous pouvez atteindre avec ce jeu addictif ! Sélectionnez, faites glisser et déplacez les voitures - Left MouseMerge Round Racers a été créé par TinyDobbins. C'est leur premier jeu ici sur Poki !

Site Web : poki.com

