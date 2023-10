Monkey Mart est un jeu d'inactivité/de gestion réalisé par TinyDobbins. Vous contrôlez un mignon personnage de singe qui vient de créer son supermarché. Plantez des fruits, déplacez-vous de station en station pour remplir les stands de bananes, de maïs, ou plus. Les clients viendront les chercher et vous attendront à la caisse. Vous pouvez améliorer votre personnage, débloquer de nouveaux postes de travail ou même recruter d'autres travailleurs pour vous aider à gérer le magasin ! Déplacer - WASD ou touches fléchéesMonkey Mart a été créé par TinyDobbins. Jouez à leurs autres jeux sur Poki : Stick Defenders, Stick Merge, Merge Round Racers, Merge Gangster Cars, Merge Cyber ​​Racers et PartyToons. Vous pouvez jouer à Monkey Mart sur votre navigateur ou sur mobile sans rien installer ou télécharger gratuitement sur Poki.

