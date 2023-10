Mimelet est un jeu de plateforme réalisé par Neutronized. Vous contrôlez un personnage nommé Mimelet, capable de se transformer avec des pouvoirs ! Sautez sur les ennemis pour voler leurs pouvoirs et surmonter tous les obstacles en cours de route. Mimelet est un jeu d'aventure et de plateforme complet proposant une mécanique de jeu simple et amusante et des énigmes stimulantes. Serez-vous capable de résoudre tous les niveaux ?Déplacer - Touches fléchéesObtenez des pouvoirs en sautant sur les ennemisMimelet a été créé par Neutronized.Vous pouvez jouer à Mimelet sur votre navigateur sans installer ni télécharger gratuitement sur Poki.

Site Web : poki.com

