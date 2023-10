Tightrope Theatre est un jeu de réflexion créé par Adventure Islands. Vous incarnez un acrobate de cirque sur un monocycle qui se produit sur scène. Utilisez vos compétences en plateforme et sautez de cordes en plateformes pour atteindre la fin de chaque niveau et susciter l'enthousiasme du public ! Serez-vous capable de battre tous les niveaux de ce jeu de réflexion sur plateforme ? Déplacer - A et D ou touches fléchées Saut - SpaceTightrope Theatre a été créé par Adventure Islands. Jouez à leurs autres jeux géniaux sur Poki : Heart Star, Duke Dashington Remastered, Super Dangerous Dungeons, Total Party Kill et Tiny Dangerous Dungeons. Vous pouvez jouer au Tightrope Theatre en ligne sans téléchargement ni installation gratuite en utilisant votre ordinateur de bureau et vos appareils mobiles sur Poki.

Site Web : poki.com

