Big Tower Tiny Square 2 est un jeu de plateforme et de réflexion dans lequel vous sautez et franchissez des obstacles et des pièges dangereux. Notre personnage carré est de retour pour encore plus d'aventures à la recherche du célèbre ananas ! Montez dans la tour soigneusement conçue tout en évitant les pointes, les pièges et autres dangers. Touchez chaque point de contrôle afin de sauvegarder votre progression dans cette plate-forme implacable à plusieurs niveaux. Parviendrez-vous à atteindre le sommet et à sauver à nouveau Pineapple ? N'oubliez pas de partager le jeu avec vos amis et découvrez qui peut terminer la tour plus rapidement. Déplacer - A/D ou touches fléchées gauche/droite Sauter - Espace ou flèche haut Redémarrer - YBig Tower Tiny Square 2 a été créé par EO Interactive. Jouez à leurs autres jeux d'arcade sur Poki : Big Tower Tiny Square et Big NEON Tower VS Tiny Square. Vous pouvez jouer à Big Tower Tiny Square 2 gratuitement sur Poki. Big Tower Tiny Square 2 peut être joué sur votre ordinateur et sur vos appareils mobiles comme les téléphones et les tablettes.

