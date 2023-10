Slime Laboratory 2 est la suite du jeu de plateforme basé sur la physique dans lequel vous vous lancez dans un voyage gluant à travers un mystérieux laboratoire. Évitez tous les pièges et dangers que vous voyez, faufilez-vous à travers les interstices, collez-vous sur des surfaces dures et grimpez sur des plates-formes élevées ! Faites tout ce qu'il faut pour vous faufiler devant une variété d'obstacles dangereux afin d'atteindre l'arrivée en damier en toute sécurité. N'oubliez pas de récupérer tous les disques que vous voyez sur votre chemin. Slime Laboratory 2 ajoute également de nouveaux biomes, de nouvelles mécaniques de jeu et même une personnalisation du slime. Êtes-vous prêt pour une situation délicate ? Déplacer - Flèches gauche/droite Sauter - Flèche vers le haut Bas - Flèche vers le bas Slime Laboratory 2 a été créé par Neutronized. Jouez à leurs autres jeux classiques et flash sur Poki : Slime Laboratory, Snow Tale, Picnic Penguin, Magic Bridge, Lost-Yeti, Drop Wizard Tower et Slime Pizza. Vous pouvez jouer à Slime Laboratory 2 gratuitement sur Poki. Slime Laboratory 2 ne peut être joué que sur votre ordinateur pour l'instant.

Site Web : poki.com

