Slime Pizza est un jeu de plateforme d'aventure créé par Neutronized. Vous êtes un livreur de slime qui s'écrase sur une planète et vous devez vous frayer un chemin hors du laboratoire tout en récupérant vos tranches de pizza éparpillées. Vous pouvez contrôler le slime en maintenant votre doigt ou votre curseur enfoncé et en le faisant glisser dans la direction opposée à celle dans laquelle vous souhaitez vous déplacer. Vous collerez à n’importe quelle surface comme le ferait n’importe quel slime. Utilisez les tubes jaunes pour traverser la zone, évitez les pièges mortels et faites attention au patrouilleur ! Utilisez les salles de contrôle pour sauvegarder votre progression et assurez-vous que chaque délicieuse tranche de pizza est sauvegardée ! Maintenez votre doigt ou le bouton gauche de la souris enfoncé et faites-le glisser pour lancer le slime. Récupérez des tranches de pizza en vous tenant dessus. Slime Pizza a été créé par Neutronized. Jouez à leurs autres jeux d'arcade sur Poki : Drop Wizard Tower, Lost-Yeti et Magic Bridge

Site Web : poki.com

