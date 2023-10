Vortelli's Pizza est un jeu de restaurant multijoueur dans lequel vous possédez une pizzeria confortable et servez de délicieux plats à vos clients. Ce jeu met l'accent sur le travail d'équipe, mais vous pouvez aussi y jouer seul ! Activez le flip "Open Restaurant" pour que les clients commencent à entrer. Passez à la caisse pour récupérer leur commande, puis rendez-vous en cuisine pour préparer la pâte. Vous devrez mélanger l'eau et la farine dans le mélangeur, puis l'amener à la station de roulage où vous façonnerez la pizza et ajouterez tous les ingrédients demandés par le client. Vous pouvez choisir parmi du fromage, du pepperoni, de l'ananas, du jambon, de la sauce, des saucisses, etc. Ensuite, mettez-le au four et attendez qu'il cuise jusqu'à ce que la minuterie sonne. Ne tardez pas trop, car vos clients pourraient perdre patience et partir en trombe ! Si vous rencontrez des difficultés, consultez le pot de pourboires pour trouver de l'argent pour vous offrir de meilleurs appareils et outils qui faciliteront votre travail. N'oubliez pas également de débloquer de nouvelles stations, car vous manquerez d'espace de comptoir à mesure que le restaurant devient de plus en plus occupé. Jouer à Vortelli's Pizza avec un ami est très simple : il suffit de mettre votre jeu en pause et de copier le code d'invitation. Si votre ami clique dessus, il apparaîtra directement dans votre restaurant en tant que co-chef. Êtes-vous prêt à devenir la meilleure pizzeria de la ville ? Vortelli's Pizza a été créée par Devortel. Il s'agit de leur premier jeu sur Poki ! Vous pouvez jouer à Vortelli's Pizza gratuitement sur Poki. Vortelli's Pizza peut être joué sur votre ordinateur et sur vos appareils mobiles comme les téléphones et les tablettes.

Site Web : poki.com

