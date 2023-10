Papa's Cheeseria est un jeu de gestion de restaurant dans lequel vous gérez une sandwicherie animée. Vous êtes chargé de préparer et de servir de délicieux sandwichs pour satisfaire vos fidèles clients. Vos nouveaux clients vous donneront leur commande, alors rendez-vous à votre fidèle station de construction et commencez la commande : choisissez la préférence du client parmi une gamme de pains, de garnitures et beaucoup, beaucoup de fromage ! Vous devez cuire le fromage grillé à la perfection au poste de grill. Selon les souhaits du client, vous pouvez préparer des frites à part à l'aide de la station de friture. Après cela, il ne reste plus qu'à ajouter la touche finale et le tour est joué ! N'oubliez pas de réaliser toutes les réalisations et de servir tous les clients VIP pour maximiser le succès de votre sandwicherie ! Assurez-vous de partager Papa's Cheeseria avec vos amis et montrez-leur que vous pouvez concevoir et gérer la meilleure sandwicherie de la ville ! Pouvez-vous débloquer toutes les recettes spéciales de Papa's Cheeseria ? Sélectionnez, faites glisser et déplacez les ingrédients - Bouton gauche de la sourisPapa's Cheeseria a été créée par Flipline Studios, et a ensuite été émulée en HTML5 par AwayFL. Jouez à leurs autres jeux Papa's sur Poki : Papa's Hotdoggeria, Papa's Freezeria, Papa's Pizzeria, Papa's Burgeria, Papa Louie : When Pizzas Attack et Papa's Taco Mia. Vous pouvez jouer à Papa's Cheeseria gratuitement sur Poki. Papa's Cheeseria n'est jouable que sur votre ordinateur pour le moment.

