Papa Louie : When Pizzas Attack est un jeu de plateforme dans lequel vous partez à l'aventure pour sauver les clients de Papa Louie de la fameuse rondelle d'oignon. Vos clients ont été transformés en monstres de pizza gluants, et ils ont besoin de vous et de votre équipement de cuisine pour les sauver. Prenez votre fidèle pagaie et vos bombes au poivre et terminez l'un des 12 niveaux contenant des monstres de pizza ! Passez chez Big Pauly pour faire le plein de bombes au poivre en échange de pièces. Ressentez-vous la Pizza Panic ? Papa Louie : When Pizzas Attack a été développé en 2006 par Flipline Studios, une équipe américaine de développement de jeux. Plus tard, il a été porté en HTML5 par AwayFL. Découvrez leurs autres jeux légendaires sur Poki : Papa's Burgeria, Papa's Freezeria, Papa's Pizzeria et Papa's Taco Mia. Il y a quatre mondes principaux, et chacun se compose de trois étapes. Il y a un total de 12 étapes dans le jeu : Champs multigrains, Pasta Jungle, Tomato Sauce City et Mine Field. Le sergent Crushida Pepper, ou Sarge, le principal antagoniste et également le maître de tous les ennemis du jeu. Vous Vous pouvez jouer gratuitement à Papa Louie : When Pizzas Attack sur Poki.Papa Louie : When Pizzas Attack n'est jouable que sur votre ordinateur pour le moment.

Site Web : poki.com

