Papa's Hotdoggeria est un jeu de gestion de restaurant dans lequel vous gérez un magasin de hot-dogs dans un stade de baseball. Situé à l’intérieur de l’aire de restauration, vous servirez les clients entre les manches. Servez aux clients leurs plats préférés dans plusieurs stations en faisant en sorte que leur commande soit exacte. Essayez de servir tous les clients sans commettre d’erreurs afin de pouvoir gagner le plus de pourboires. Vous pourrez ensuite dépenser votre argent durement gagné pour améliorer la boutique, les gares et la décoration ! Il y a de nombreux ingrédients et garnitures auxquels vous devez vous habituer, alors assurez-vous de bien regarder toutes les stations avant de vous lancer dans les heures de pointe. Il y a aussi beaucoup d'ingrédients à débloquer ! Assurez-vous de terminer toutes les réalisations et de servir tous les clients VIP pour maximiser le succès de votre hotdoggeria ! Assurez-vous de partager Papa's Hotdoggeria avec vos amis et montrez-leur que vous pouvez concevoir et gérer le meilleur magasin de hot-dogs de la ville ! Sélectionnez, faites glisser et déplacez les ingrédients - Bouton gauche de la sourisPapa's Hotdoggeria a été créé par Flipline Studios, puis émulé en HTML5 par ExtérieurFL. Jouez à leurs autres jeux Papa's sur Poki : Papa's Freezeria, Papa's Pizzeria, Papa's Burgeria, Papa Louie : When Pizzas Attack et Papa's Taco Mia Vous pouvez jouer gratuitement à Papa's Hotdoggeria sur Poki. Papa's Hotdoggeria n'est jouable que sur votre ordinateur pour le moment.

