Les desserts glacés s'attaquent aux humains ! Papa Louie 3 : Quand Sundaes Attack commence lors de l'inauguration du Seaside Freezeria. À la suite d'un étrange accident, les coupes glacées sont devenues maléfiques et veulent tuer tout le monde. Les meilleurs employés du restaurant de Papa ont été ligotés, et maintenant vous devez les aider ! Tout comme dans Papa Louie 1 et 2, vous êtes armé d'ustensiles de cuisine professionnels. Balancez vos armes et sautez prudemment pour contrecarrer les ennemis gelés. Collectez des pièces et des bonus de santé pour survivre à chaque niveau !

