Papa Louie 2

Échangez les ingrédients du hamburger dans la forêt ! Vous pouvez aider deux employés de restaurant, Marty et Rita, à devenir de véritables héros. Combattez les radis maléfiques et les énormes oignons rebondissants pour vaincre l'armée alimentaire. Collectez des pièces, des hamburgers et des friandises spéciales pendant votre voyage !

Site Web : poki.com

