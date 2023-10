Papa's Burgeria est un jeu de cuisine créé par Flipline Studios. Prenez votre spatule et préparez-vous pour une aventure de burger ! Prenez les commandes, faites griller les galettes, ajoutez des garnitures et servez les hamburgers à tous vos clients farfelus. Contrôlez chaque étape du processus de création du burger et jonglez entre chaque zone du restaurant. Gardez un œil sur les clients qui attendent dans le hall, faites glisser et retournez les galettes de hamburger sur le gril pour les cuire parfaitement, et ajoutez des garnitures et des sauces aux sandwichs avant de les servir à vos clients ! Utilisez vos conseils durement gagnés pour acheter des améliorations de restaurant et des chapeaux à porter, et vous pouvez également décorer votre hall avec des meubles et des affiches du magasin de meubles. Pouvez-vous transformer votre burgeria en la chaîne de restauration rapide la plus célèbre au monde ? Sélectionnez, faites glisser et déplacez les ingrédients - Bouton gauche de la sourisPapa's Burgeria a été créé par Flipline Studios, et a ensuite été émulé en HTML5 par AwayFL. Jouez également à d'autres jeux Papa's Games sur Poki : Papa's Pizzeria, Papa's Taco Mia et Papa's Freezeria.

Site Web : poki.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Papa's Burgeria. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.