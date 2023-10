Papa's Pancakeria

Travaillez dans une crêperie avec Cooper et Prudence ! Prenez les commandes des clients affamés et visitez la station de grillades. Cuisinez des crêpes avec de la pâte fraîche et personnalisez chaque commande à la station de fabrication. Empilez les crêpes, ajoutez des garnitures et servez vos clients !

Site Web : poki.com

