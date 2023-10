Slime Road est un jeu d'adresse basé sur des niveaux et rempli de peinture dans lequel vous sautez à travers des cerceaux colorés pour gagner des pierres précieuses. Il a été créé par savoureuxpill, qui a également réalisé Sling Drift, Pick Me Up, Spill It et bien plus encore. Au bout du chemin, rebondissez sur la cible pour obtenir des points supplémentaires. Descendez facilement la Slime Road dans cette aventure de saut d'action rapide ! Ce jeu d'adresse coloré vous divertira à coup sûr pendant des heures. Dans Slime Road sur Poki, chaque niveau apporte un nouveau défi rempli de slime à relever ! Touches fléchées - MoveSlime Road est créé par savoureuxpill, basé aux États-Unis. Ils sont également les créateurs de Sling Drift, Pick Me Up, Spill It et bien plus encore.

Site Web : poki.com

