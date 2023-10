Sling Kong est un jeu d'arcade créé par Protostar dans lequel vous devez lancer votre personnage "Kong" pour terminer le niveau. Rebondissez, balancez-vous et bien plus encore pour aller aussi loin que possible dans Sling Kong sur Poki. Mais attention aux pièges et obstacles mortels. Vous devrez éviter les scies, les incendies, les ennemis et bien plus encore pour vous frayer un chemin jusqu'au sommet ! Jouez à Sling Kong gratuitement sur Poki dans votre navigateur et débloquez des personnages fous pour vous frayer un chemin vers le succès ! Sling Kong est mis à jour et contient désormais plus de personnages à débloquer. Jouez aux mini-jeux et obtenez de nouveaux scores pour débloquer des personnages des mondes de la science-fiction, de l'aventure, de l'ère glaciaire et des fleurs. Souris - Cliquez et faites glisser pour lancer Sling Kong a été créé par Protostar, basé en Australie. Ils sont également les créateurs de Super Starfish.

Site Web : poki.com

